تفاصيل مصرع مدير مدرسة غرقا في الدقهلية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
لقى مدير مدرسة مصرعه غرقا داخل ترعة أم طاحون بعد انقلاب موتوسيكل كان يقوده أمام قرية السامحية دائرة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل ومتوفى بمياه ترعة أم طاحون المارة أمام قرية السماحية دائرة مركز بلقاس. 

بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو عز الدين حسانين منتصر 59 سنة مدير مدرسة 51 حفير شهاب الدين، ومقيم بندر بلقاس، التروسيكل رقم " دأ و١٣٦٨ " اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالترعة المشار إليها ووفاته على إثر ذلك، وتم استخراج التروسيكل وانتشال جثمانه بمعرفة الأهالى ونقله إلى منزل ذويه.

بسؤال زوجته نور الهدى محمد السيد أحمد 57 سنة مدرسة، ومقيمة بذات العنوان أيدت مضمون الفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة للمتوفى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية. 

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٨٥٣ ٠١ ٢٠٢ إدارى مركز بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنانية "وتصرح بالدفن" ٠

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ 42 دقيقة

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ أقل من ساعتين

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ 43 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل مصرع طالب غرقا في البحر الصغير بالدقهلية

غاب يومين وعثر عليه جثة داخل حفرة.. مصرع طفل أثناء لهوه بالدقهلية

حكاية طفلة لقيطة عثر عليها بجوار مسجد في الدقهلية

تفاصيل مصرع مجند سقط أسفل عجلات قطار في الدقهلية

تفاصيل مصرع شابيين غرقا في ترعة بالدقهلية

انتشال جثة ميكانيكي غرق في بحر دكرنس بالدقهلية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

11:59 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان