تفاصيل مصرع مدير مدرسة غرقا في الدقهلية

لقى مدير مدرسة مصرعه غرقا داخل ترعة أم طاحون بعد انقلاب موتوسيكل كان يقوده أمام قرية السامحية دائرة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل ومتوفى بمياه ترعة أم طاحون المارة أمام قرية السماحية دائرة مركز بلقاس.





بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو عز الدين حسانين منتصر 59 سنة مدير مدرسة 51 حفير شهاب الدين، ومقيم بندر بلقاس، التروسيكل رقم " دأ و١٣٦٨ " اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالترعة المشار إليها ووفاته على إثر ذلك، وتم استخراج التروسيكل وانتشال جثمانه بمعرفة الأهالى ونقله إلى منزل ذويه.



بسؤال زوجته نور الهدى محمد السيد أحمد 57 سنة مدرسة، ومقيمة بذات العنوان أيدت مضمون الفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وأفاد تقرير مفتش الصحة للمتوفى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.