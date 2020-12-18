تفاصيل مصرع مدير مدرسة غرقا في الدقهلية
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
محمد كشك
Advertisements
لقى مدير مدرسة مصرعه غرقا داخل ترعة أم طاحون بعد انقلاب موتوسيكل كان يقوده أمام قرية السامحية دائرة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بانقلاب تروسيكل ومتوفى بمياه ترعة أم طاحون المارة أمام قرية السماحية دائرة مركز بلقاس.
بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو عز الدين حسانين منتصر 59 سنة مدير مدرسة 51 حفير شهاب الدين، ومقيم بندر بلقاس، التروسيكل رقم " دأ و١٣٦٨ " اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالترعة المشار إليها ووفاته على إثر ذلك، وتم استخراج التروسيكل وانتشال جثمانه بمعرفة الأهالى ونقله إلى منزل ذويه.
بسؤال زوجته نور الهدى محمد السيد أحمد 57 سنة مدرسة، ومقيمة بذات العنوان أيدت مضمون الفحص، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وأفاد تقرير مفتش الصحة للمتوفى بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٨٥٣ ٠١ ٢٠٢ إدارى مركز بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يصرح بالدفن، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنانية "وتصرح بالدفن" ٠
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا