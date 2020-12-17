محكة التحكيم الرياضي تتخذ قرارًا ناريًا ضد روسيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اتخذت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" قرارًا ناريًا ضد روسيا، حيث تم استبعادها لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات، التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس، الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا إيقاف روسيا

أخبار تهمك

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ 37 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ 8 دقائق

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. استبعاد روسيا من المونديال والأولمبياد وإيقافها عن بطولات العالم

عاجل - منتخب روسيا سيشارك في تصفيات كأس العالم 2022

أستراليا تؤيد حظر مشاركة روسيا بالمسابقات الرياضية

روسيا تنتظر الحكم في قضية حرمانها من المنافسات الدولية لـ 4 سنوات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان