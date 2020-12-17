النتائج الكاملة لقائمة الفائزين بجوائز "فيفا" لعام 2020

حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك على خلفية الحفل الذي أقيم مساء اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، لتوزيع جوائز "الأفضل" لعام 2020.





والقائمة التالية توضح الجوائز التي تم توزيعها اليوم وأسماء الفائزين بكل جائزة:





جائزة أفضل لاعب: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).

جائزة أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي/مانشستر سيتي الإنجليزي).

جائزة أفضل حارس مرمى: الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني).

جائزة أفضل حارسة مرمى: الفرنسية سارة بوهدي (ليون الفرنسي).

جائزة أفضل مدرب: الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.

جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية: الهولندية سارة فيجمان مدربة المنتخب الهولندي.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي عن هدفه في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي.





جائزة الروح الرياضية (اللعب النظيف): اللاعب الإيطالي الشاب ماتيا أجنيزي بسبب سرعة بديهته وتفكيره السريع في تقديم الإسعافات الأولية إلى أحد لاعبي الفريق المنافس لإنقاذ حياته بعدما فقد وعيه وذلك خلال مباراة على مستوى الشباب.





جائزة أفضل تشجيع: المشجع البرازيلي ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا بعدما أظهر مدى إخلاصه لفريق سبورت ريسيفه البرازيلي حيث قطع مسافة تزيد على 60 كيلومترا سيرا على الأقدام لمشاهدة مباراة للفريق ومؤازرة اللاعبين.





التشكيلة المثالية لعام 2020 :





في حراسة المرمى: البرازيي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) .

وفي الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)- الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

ولخط الوسط: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)- الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني).

وفي الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) - الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) - البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).





التشكيلة المثالية للسيدات لعام 2020:





في حراسة المرمى: التشيلية كريستياني إندلر (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وفي الدفاع: الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي/مانشستر سيتي الإنجليزي) والفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي) - الإنجليزية ميلي برايت (تشيلسي الإنجليزي).

ولخط الوسط: الأمريكية توبين هيث (مانشستر يونايتد الإنجليزي/بورتلاند ثورنز الأمريكي) - الإسبانية فيرونيكا بوكيتي (ميلان الإيطالي)- الإيطالية باربارا بونانسيا (يوفنتوس الإيطالي) - الأمريكية ميجان رابينوي (ريجن الأمريكي).

وللهجوم: الدنماركية بيرنيل هاردر (تشيلسي الإنجليزي) - الهولندية فيفيان ميديما (آرسنال الإنجليزي)- الفرنسية ديلفن كاسكارينو (ليون الفرنسي).



