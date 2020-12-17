الزمالك يحسم مصير باتشيكو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:30 م
باتشيكو
باتشيكو
الفجر الرياضي
Advertisements

تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الاستمرار في الفترة القادمة.

وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو مدرب جيد ومستمر في صفوف الفريق".

وتابع: "فريق نادي الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة".

من جانبه، قال أشرف قاسم إن بيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وتابع: "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم تنظيم داخل الملعب".

وتابع: "كان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".

وأتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعيبة أدت بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

باتشيكو الزمالك اشرف قاسم

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ 11 دقائق

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير باتشيكو

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ ساعة و 13 دقيقة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول قرار من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

10:33 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان