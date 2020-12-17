الزمالك يحسم مصير باتشيكو





تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الاستمرار في الفترة القادمة.





وقال أشرف قاسم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو مدرب جيد ومستمر في صفوف الفريق".





وتابع: "فريق نادي الزمالك منظم ويقدم أداء جيد للغاية ونحن مركزين في تلك الفترة".





من جانبه، قال أشرف قاسم إن بيراميدز لعب بشكل أقوى أمام الزمالك بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.

وتابع: "في الشوط الثاني الزمالك نجح في فرض سيطرته وشكلنا خطورة كبيرة ولكن بيراميدز فريق كبير ولاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة ولديهم تنظيم داخل الملعب".

وتابع: "كان من الممكن أن الزمالك يفوز بمباراة اليوم ونتيجة مباراة اليوم عادلة للفريقين".

وأتم: "بقول لجماهير نادي الزمالك أن اللاعيبة أدت بشكل قوي وعندنا مباراة في تشاد ونركز في تلك الفترة القوية".







