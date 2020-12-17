المغرب يسجل 2776 إصابة و55 حالة وفاة جديدة بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2776 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا عن أمس، إذ سجلت 3351 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 409746 حالة.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 55 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6804 حالة.

 

وأشار إلى تماثل 3163 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي 369998.

 

ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية نتيجة التحاليل المختبرية، بلغ 3844953 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة منذ شهر مارس الماضي.

 

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

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