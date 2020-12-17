بايدن يؤكد أنه سيتلقى لقاح فايزر.. وترامب ينتظر موافقة الأطباء (فيديو)

أكد مراسل قناة الغد من فرجينيا، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، امتنع عن تلقي لقاح فايزر حتى موافقة الأطباء، وذلك حسبما صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني.





وأوضح، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أعلن أنه سيتلقى اللقاح مطلع الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن نائب ترامب أكد هو الآخر أنه سيتلقى الجرعة يوم الجمعة المقبل.





وتكثف السلطات الأمريكية محاولاتها بإقناع الأمريكيين بتلقي اللقاح، وذلك في ظل مخاوف الكثيرين من لقاح فايزر الجديد المضاد لفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأمريكيين على الوثوق بلقاح كورونا.





وعن الإجراءات المشددة، أوضح مراسلنا، أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت حالات الطوارئ بعد عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





كما أوضح أيضا أن "عطلة عيد الشكر" التي كانت في نوفمبر الماضي رفع إصابات كورونا في عموم الولايات.





يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ نحو 17 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو أكثر من 308 آلاف.