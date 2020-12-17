مصطفى ثابت: الإمارات بلد استطاع تحويل الأحلام لواقع (فيديو)
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:02 م
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الإمارات لم تتخل عن مصر على مدار التاريخ، وبنظرة اقتصادية سنجد أن حجم الاستثمارات التجارية الإماراتية في مصر يبلغ 7 مليارات جنيه تقريبا.
وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في تعليقه على حديث الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي في لقاءه مع محمود الخطيب عن مصر ورجالها وشعبها الأبي: "الإمارات أيضًا شعب راقٍ ودولة ناجحة، وبلد استطاع تحويل الأحلام لواقع".
وتابع ثابت: "أننا كلنا نفتخر بالإمارات، وبأنها بلد هزاع المنصوري وحسين الجسمي ومريم المنصوري وأحلام، وغيرهم كثير من الأسماء اللامعة التي صنعت تاريخًا كبيرًا جدًا للإمارات في وقت قصير جدًا".
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