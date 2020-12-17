لابورتا: سأحاول تجديد عقد ميسي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:58 م
ميسي
ميسي
وكالات
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كشف المرشح لرئاسة برشلونة، خوان لابورتا عن نيته بذل المزيد من الجهد لمحاولة تجديد عقد ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي، الذي سعى لمغادرة برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد أن ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى مانشستر سيتي، في نهاية يونيو المقبل ويتوقع على نطاق واسع أن يترك الفريق الذي انضم إليه صغيرا.

ويحق لميسي التفاوض مع أندية من خارج البلاد في الأول من يناير وسيسعى سيتي وغيره بكل تأكيد مجددا للتعاقد معه.

وسبق لخوان لابورتا رئاسة برشلونة يين 2003 و2010 وكان على رأس مجلس الإدارة عندما بدأ ميسي في التألق مع الفريق، وقال لابورتا إنه يتفهم الإحباط الذي يشعر به النجم الأرجنتيني.

وأضاف أنه سيسعى لإقناع ميسي بأن العملاق الكتالوني لا يزال أفضل مكان بالنسبة له، وقال لصحيفة "الغارديان": لا أعتقد أنه حسم أمره بالفعل في الرحيل، أتوقع أن يدرس كل الخيارات. ميسي يعشق برشلونة وأعتقد أنه سيدرس أي عرض سيقدمه الرئيس الجديد له.. إذا أصبحت رئيسا سأحاول إقناعه.

وواصل: لا أتخيله بقميص فريق آخر غير برشلونة وسأبذل كل ما في وسعي للإبقاء عليه. أعرف ميسي جيدا وأعلم مدى رغبته في تحقيق انتصارات.

وختم حديثه عن أسطورة النادي قائلاً: الأمر لا يتعلق بالمال ولم يكن كذلك في أي وقت. لو كان الأمر كذلك لاتخذ ميسي قرارات مختلفة خلال مسيرته. يتعين أن نبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذه القصة الجميلة. قصة ليو وبرشلونة.

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