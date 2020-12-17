الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي لضم الأوروجواياني سيرينو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الأهلي على وشك إنهاء الصفقة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنها تعثرت بسبب المقابل المادي الكبير الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي.

وقالت المصادر، أن سيرينو هو المرشح الاول للانضمام للأهلي ، رغم غم وجود ةأكتر من لاعب في حسابات القلعة الحمراء، مؤكدا أن موسيماني لم يحدد التعاقد مع أي لاعب سوا مهاجم صن داونز.

وأضافت، أن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء صفقة سيرينو قبل المشاركة مع صن داونز في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وإذا حدث ذالك فلن يحق له استكمال البطولة الأفريقية مع المارد الأحمر.

ويستضيف الأهلي فريق غزل المحلة غدا الجمعة في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي we السلام.

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