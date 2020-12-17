عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك





قال مصدر داخل نادي بيراميدز إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك.





وشدد المصدر عقب مباراة الفريق أمام القلعة البيضاء، على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.





وأوضح أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.



