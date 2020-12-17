محافظ كفر الشيخ: "في التصالح حياة" هي إحدى مبادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "في التصالح حياة" هي إحدى مبادرات الإنسانية التي تقوم بها الدولة برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة فيها شيء كبير من التضامن الاجتماعي، فالبعض قد يكون خالف في البناء لكنه لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا تظهر قيمة المبادرة.

وتابع: "مبادرة حياة كريمة" وهي مبادرة رئاسية قررت تحمل قيمة التصالح في بعض مخالفات المواطنين بعد دراسة حالتهم الاجتماعية، وعلى رأسهم أصحاب القدرات الخاصة ومن ينطبق عليهم كل الشروط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ مبادرة في التصالح حياة

أخبار تهمك

عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يمتلك عرضا ضخما من الخليج

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

الفيفا يعلن التشكيلة المثالية 2020

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ ثلث ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ نصف ساعة

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

منذ أقل من ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

09:01 م

الأهلي لن يتعاقد مع لابا كودجو

09:40 م

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان