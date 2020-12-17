محافظ كفر الشيخ: "في التصالح حياة" هي إحدى مبادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "في التصالح حياة" هي إحدى مبادرات الإنسانية التي تقوم بها الدولة برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.





وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المبادرة فيها شيء كبير من التضامن الاجتماعي، فالبعض قد يكون خالف في البناء لكنه لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا تظهر قيمة المبادرة.





وتابع: "مبادرة حياة كريمة" وهي مبادرة رئاسية قررت تحمل قيمة التصالح في بعض مخالفات المواطنين بعد دراسة حالتهم الاجتماعية، وعلى رأسهم أصحاب القدرات الخاصة ومن ينطبق عليهم كل الشروط.