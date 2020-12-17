أرخص 4 هواتف ذكية في عام 2020 وأهم المواصفات





نكشف لحضراتكم أرخص الهواتف الذكية في 2020، ولاسيما ان العديد من الأشخاص يبحث عن الهواتف الذكية المميزة بأسعار مخفضة، حيث تحمل تلك الهواتف العديد من الخصائص والمميزات الحديثة مثل الشاشات الكبيرة عالية الجودة، وذلك بالإضافة إلى معالجات داخلية سريعة فضلاً على الكاميرات المميزة، حيث تتنازل الشركات المصنعة لتلك الهواتف عن بعض المميزات المتقدمة من أجل طرحها بأسعار اقتصادية تناسب العديد من المواطنين.





أرخص هواتف ذكية في 2020





ويجد بعض الهواتف الرخيصة التي تم تداولها في عام 2020، ومن أفضل تلك الهواتف:





أولاً هاتف نوكيا Nokia C1: حيث حرصت شركة نوكيا الشهيرة على طرح هذا الهاتف الاقتصادي بمميزات رائعة تناسب الفئة التي تمثل الأغلبية، حيث يتم بيع هذا الهاتف في السوق المصرية بمبلغ 1100 جنيها، ومن أهم مواصفات هذا الجهاز:





معالج رباعي النواة من نوع MT6739WW.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

بطارية بقوة 2500 مللي أمبير في الساعة.





ثانياً سامسونج Galaxy A01: تعتبر شركة سامسونج من الشركات المميزة والتي تحظى بشعبية كبيرة، حيث طرحت الشركة هذا الهاتف المميز بسعر 1900 جنيهاً تقريباً بمواصفات:

معالج من نوع Snapdragon 439.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في الساعة.

يعمل بنظام التشغيل Android 10.





ثالثاً هاتف ريلمي Realme C3i، ويتم عرضه في السوق المصرية بمبلغ 2200 جنيهاً تقريباً ومن أهم مواصفاته:





معالج من نوع Helio G70.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات.





رابعاً شاومي Redmi 9A، ويتم عرضه في السوق المصرية بملغ 1500 جنيهاً مصر تقريباً





معالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Helio G25.

ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت.

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

طارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع.



