'الصحفيين' تستعد لبدء تجديد الاشتراك السنوي لمشروع العلاج

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن بدء استعداد النقابة ومشروع العلاج، لاستقبال الزملاء راغبي الاشتراك للعام الجديد 2021، والذي يبدأ السبت المقبل.





وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه جاري تنظيم يتيح لـ25 زميلًا الاشتراك، وذلك بالتزامن، ليحل محلهم عدد مماثل كل 5 دقائق، بالإضافة إلى تنظيم في إطار الإجراءات الاحترازية ومواد التعقيم والتطهير، ووضع فواصل آمنة بين فريق العمل والزملاء، وكذلك بين الزملاء أنفسهم.





وأضاف "عبدالمجيد" أنه تم وضع لوحات إرشادية، وإجابات لأهم الأسئلة الخاصة بالأوراق المطلوبة ونظام الاشتراك، وآليات التقسيط، وأيضًا مقاعد ومكان للاستراحة وتسجيل البيانات، فضلًا عن توفير واقٍ للوجه وكمامات لمن يرغب، وجارٍ توفير كميات من الكحول من مصانع الإنتاج الحربي، بتخفيض يفوق التخفيضات السابقة التي وفرتها اللجنة.





وتابع: "تم توفير التحصين الرباعي للأنفلونزا فاكسيرا، لمن يرغب من الصحفيين وأسرهم، وتم إناحة الاشتراك في الوقت ذاته في مشروع صيدليتي، والذي يقدم خصومات لعدد 1500 صيدلية، تصل إلى 20% على المحلي، و10% على المستورد، برسم 20 جنيهًا فقط سنويًا لاستخراج الكارنيه".





وكانت قد أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عن موافقة مجلس النقابة على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021.





وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن الاشتراك يبدأ من السبت 19 ديسمبر الجاري، إلى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.





وأضافت اللجنة أن عام 2020 شهد إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، والحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة "كورونا"، التي هددت جميع سكان العالم.





وتابعت: "بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإن المشروع تكبد نفقات كبيرة، نتيجة جائحة "كورونا'، التي حمّلت قطاعات بدول العالم أعباء مضاعفة، عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا".



