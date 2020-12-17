استعلام صرف معاشات تكافل وكرامة بالرابط والخطوات وخريطة المواعيد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
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استعلام صرف معاشات تكافل وكرامة بالرابط والخطوات وخريطة المواعيد

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام وكذلك مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجاري والذي سيجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بتقسيم صرف معاشات ديسمبر الجاري للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح لتخيف التزاحم وتحقيق التباعد المطلوب، وننشر في التقرير التالي خريطة الصرف ومواعيده ورابط الاستعلام والاستفسار عن كل ما يخص برنامج الدعم النقدي الشهير تكافل وكرامة.

مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر

وفقا لما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدأ الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي 1و 2 من هذا الشهر .

بينما الشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف تم تخصيص يومي 3 و6 من ديسمبر لها.

فيما جاء موعد الصرف للشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف في يومي ‎ 7و8 من ديسمبر

أما أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATd الصرف ، فبإمكانهم الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر وحتى نهاية ديسمبر.

رابط وخطوات الاستعلام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل رابط الاستعلام عن قبول معاش برنامج دعم تكافل وكرامة للمواطنين وحددت شروط الحصول على هذا المعاش.

ويكون الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

يبدأ المواطن بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
ثم عليه الضغط على معاشات تكافل وكرامة.
بعد ذلك يجب النقر على الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف المعاش.
ثم لابد بعد ذلك من كتابة البيانات وتشمل : الاسم، الرقم القومى، العنوان، رقم الهاتف الخاص بك.
والآن ، يجب الضغط على كلمة استعلم.

أخيرا، سوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج معاش تكافل وكرامة.

استعلام صرف معاشات تكافل وكرامة بالرابط والخطوات وخريطة المواعيد

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