عاجل.. يورجن كلوب أفضل مدرب في العالم 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس هوية الفائز بجئزة أفضل مدير فني للعام الجاري 2020 وذلك خلال الحفل الإفتراضي الذي أقيم اليوم في مدينة زيورخ السويسرية.


ووقع إختيار الفيفا على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ليفربول الإنجليزي للحصول على الجائزة وذلك بعد قيادته الريدز للحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز.


وجاء تتويج كلوب بالجائزة بعد منافسة مع الثنائي هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد العملاق البافاري للحصول على الخماسية التاريخية وبيلسا مدرب ليدز يونايتد بعد العودة للبريميرليج.

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يورجن كلوب فليك بيلسا الافضل في العالم 2020

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