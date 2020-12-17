سارة بوحدي أفضل حارسة مرمى في العالم 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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توجت الفرنسية سارة بوحدي حارسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم للعام الجاري 2020 خلال الحفل الذي أقيم في زيورخ.


وجاء فوز بوحدي بالجائزة بعد أن تنافست مع التشيلية كريستين إندلير حارسة فريق باريس سان جيرمان الفرنسى - الأمريكية أليسا نيهير حارسة فريق شيكاغو رد ستارز.


وكان من المقرر إلغاء جوائز الأفضل هذا العام، بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يتراجع الفيفا ويحدد اليوم الخميس 17 ديسمبر موعدا للحفل.


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سارة بوحدي جائزة ذا بيست

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