نوير يحصد جائزة أفضل حارس في العالم 2020

حصد الدولي الألماني مانوير نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بايرن ميونخ على جائزة أفضل حارس وذلك خلال الحفل الذي يقام اليوم الخميس في مدينة زيورخ السويسرية.









وتنافس نوير على تلك الجائزة مع السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد والبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق نادي ليفربول.









وقدم نوير موسم رائع مع فريقه ساهم خلاله في الفوز بخمسة ألقاب خلال العام الجاري وهم الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.



