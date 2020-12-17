الاتحاد الإنجليزي يمهل كافاني للرد على اتهامه بسوء السلوك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 م
كافاني
كافاني
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم قام بإتهام الأوروجواياني كافاني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بسوء السلوك وذلك بسبب منشور له عبر أحد وسائل التواصل الإجتماعي في الشهر الماضي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 33 عامًا بمشاركة قصة عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام من أحد المشجعين واحتوت على جملة عنصرية وذلك عقب الفوز على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 29 نوفمبر الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كافاني قام بحذف القصة وقدم اعتذاره كما شدد مانشستر يونايتد في بيان رسمي على أن الكلمة التي استخدمها كافاني لها دلالات مختلفة في الأوروجواي.

وألمحت التقارير الصحفية أن الإتحاد الإنجليزي أشار في بيانه الرسمي أن كافاني يمتلك مهلة حتى 4 يناير المقبل من أجل الرد على التهمة الموجهة له.

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