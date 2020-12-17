"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشكر إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في مصر برئاسة عمرو الجنايني.





وأعلن الاتحاد الدولي في بيان رسمي تلقته اللجنة الخماسية، استبدال هذه اللجنة بلجنة ثلاثية سيتم تعيينها في الأيام المقبلة.





وجاء نص بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النحو التالي:





الاتحاد المصرى لكرة القدم

الاستاذ عمرو الجنايني

رئيس لجنة تسيير الأعمال

زيورخ 16 ديسمبر 2020





لجنة لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري لكرة القدم









عزيزي السيد،

نشير إلى رسالتنا المؤرخة 30 نوفمبر 2020 عن طريق ما إذا كنا قد أبلغناكم بقرار مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتمديد ولاية لجنة لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير 2021 وإصدار تعليمات لإدارة الفيفا. لتقليص تشكيل لجنة لجنة تسيير الأعمال إلى ثلاثة أعضاء.









وفي هذا الصدد ، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لكم ولجميع أعضاء لجنة لجنة تسيير الأعمال على الكلمة المهمة التي تحققت منذ بداية ولايتكم ، وهذا في ظل ظروف صعبة ، نشعر بالامتنان لكل جهودكم طوال فترة هذه الولاية. .









ومع ذلك ، ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للمهام المتبقية التي يتعين على لجنة التطبيع إنجازها حتى نهاية ولايتها ، قررنا تعيين ثلاثة أعضاء جدد ليحلوا محل الأعضاء الخمسة الحاليين في لجنة لجنة تسيير الأعمال . سيتم إبلاغ أسماء هؤلاء الأعضاء الجدد إلى جمعية الاتحاد المصري قريباً.





نشكرك على حسن استماعك لما ورد أعلاه ونشكرك مرة أخرى بصدق على إنجازاتك.





المخلص لك

FIFA

فاطمة سمورة

الأمين العام



