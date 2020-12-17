"فيفا" يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعلن تعيين 3 أعضاء جدد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:28 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
الفجر الرياضي
Advertisements
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشكر إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في مصر برئاسة عمرو الجنايني.

وأعلن الاتحاد الدولي في بيان رسمي تلقته اللجنة الخماسية، استبدال هذه اللجنة بلجنة ثلاثية سيتم تعيينها في الأيام المقبلة.

وجاء نص بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النحو التالي:

الاتحاد المصرى لكرة القدم
الاستاذ عمرو الجنايني
رئيس لجنة تسيير الأعمال
زيورخ 16 ديسمبر 2020

لجنة لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري لكرة القدم


عزيزي السيد، 
نشير إلى رسالتنا المؤرخة 30 نوفمبر 2020 عن طريق ما إذا كنا قد أبلغناكم بقرار مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتمديد ولاية لجنة لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير 2021 وإصدار تعليمات لإدارة الفيفا. لتقليص تشكيل لجنة لجنة تسيير الأعمال إلى ثلاثة أعضاء.


وفي هذا الصدد ، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لكم ولجميع أعضاء لجنة لجنة تسيير الأعمال على الكلمة المهمة التي تحققت منذ بداية ولايتكم ، وهذا في ظل ظروف صعبة ، نشعر بالامتنان لكل جهودكم طوال فترة هذه الولاية. .


ومع ذلك ، ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للمهام المتبقية التي يتعين على لجنة التطبيع إنجازها حتى نهاية ولايتها ، قررنا تعيين ثلاثة أعضاء جدد ليحلوا محل الأعضاء الخمسة الحاليين في لجنة لجنة تسيير الأعمال. سيتم إبلاغ أسماء هؤلاء الأعضاء الجدد إلى جمعية الاتحاد المصري قريباً.

نشكرك على حسن استماعك لما ورد أعلاه ونشكرك مرة أخرى بصدق على إنجازاتك.

المخلص لك
FIFA 
فاطمة سمورة
الأمين العام
Image

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيفا عمرو الجنايني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ ساعة

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تطور جديد بشأن مفاوضات تجديد أوباما في الزمالك

منذ 35 دقيقة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

06:35 م

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

06:33 م

عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

06:38 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

06:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان