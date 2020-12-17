نابولي يعلن غياب نجمه 3 أسابيع للإصابة

كشف نادي نابولي الايطالي اليوم الخميس، عن غياب المهاجم دريس ميرتنز لمدة 3 أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في الهزيمة 1-0 يوم الأربعاء أمام مضيفه إنتر ميلان.





وخرج الدولي البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً باكياً من الملعب في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في سان سيرو.





وقال النادي في بيان "أظهرت الفحوصات إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، سيتم إعادة تقييم حالته في غضون ثلاثة أسابيع. بدأ ميرتنز بالفعل عملية إعادة التأهيل والتي ستستمر في بلجيكا خلال فترة عيد الميلاد".





وسيغيب ميرتنز عن أربع مباريات على الأقل في الدوري الإيطالي أمام لاتسيو وتورينو وكالياري وسبيتسيا خلال فترة تعافيه.





وسجل ميرتنز، وهو هداف نابولي على مر العصور، خمسة أهداف في 17 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويحتل نابولي المركز الرابع في الدوري متأخراً بخمس نقاط عن ميلان المتصدر بعد 12 مباراة.



