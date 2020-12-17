رمضان عبدالمعز: الكثير يفهم الأحاديث والآيات القرآنية الخاصة بالمرأة خطأ (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن كثير من الناس لديهم فهم خاطئ عن بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويفسرونها بصورة خاطئة تسئ إلى المرأة.





وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الشيخ خالد الجندى، يقود ملف تصحيح المفاهيم المفهومة خطأ عن المرأة في الكتاب والسنة".