عاجل - الإعلان عن تشكيل بيراميدز الرسمي ضد الزمالك في الدوري

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي سيواجه الزمالك، بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:  مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس

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