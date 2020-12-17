عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن انسحاب منتخب مصر للشباب من بطولة شمال إفريقيا بات أمرًا حتميًا.





وبرر شوبير بأن انسحاب منتخب مصر من البطولة سيكون مؤكدًا بعد ظهور عينتين إيجابيتين ضمن صفوف الفراعنة.





وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" ::"كل اسف عينيتين ايجابتين جدد لمنتخب الشباب والانسحاب أصبح مؤكد من بطولة افريقيا للشباب".





ويعاني منتخب مصر للشباب من إصابة 14 لاعب ضمن صفوفه بفيروس كورونا كوفيد -19 وهو الأمر الذي حرم الفريق من المشاركة في مباراة ليبيا الأولى بالبطولة وخسرها الفراعنة بالانسحاب بهدفين دون رد.



