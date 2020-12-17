تعرف على المرشحين لجوائز الفيفا 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:00 م
المرشحين لجوائز الفيفا 2020
المرشحين لجوائز الفيفا 2020
ريهام عبد المحسن
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كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2020 سيقام مساء اليوم الخميس في مقر الفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية.

وسيقوم الفيفا بتقديم 11 جائزة في الحفل وهي: أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى والتشكيل المثالي هذا العام.

كما سيقدم الفيفا جوائز التشكيل المثالي على مستوى السيدات بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام الحالي وجائزة أفضل تشجيع.

ومن المقرر أن يكون الحفل إفتراضياً بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، حيث يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الفيفا عن أبرز الأسماء المرشحة لجوائز الأفضل والتي جاءت كالتالي :-

- المرشحين لجائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفسكي.
- المرشحين لجائزة أفضل مدرب: يورجن كلوب وهانز فليك ومارسيلو بيلسا.
- المرشحين لجائزة أفضل حارس: أليسون بيكر ومانويل نوير ويان أوبلاك.
- المرشحين لجائزة بوشكاش: لويس سواريز وسون هيونج مين وجيورجيان دي أراسكايتا.
- المرشحات لجائزة أفضل مدير فني في فرق السيدات: إيما هايس وجان لوك فيسير وسارينا ويجمان.
- المرشحات لجائزة أفضل لاعبة: لوسى برونز وبيرنيل هاريدر ويندى رينارد.

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