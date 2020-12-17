أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع دخول فصل الشتاء، وبدء حدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق بيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الجمعة 18 ديسمبر 2020، وحتى يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح"، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى "كفر الشيخ، والبحيرة"، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم السبت 19 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح" على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

وتعرضت بعض المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية، لموجة من التقلبات الجوية، أدت إلى هطول الأمطار.

وأصدر عدد من المحافظين قرارات بتعليق الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، لتجنيب الطلبة والعاملية بالعملية التعليمية الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لحين تحسن الأحوال الجوية.
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
أمطار وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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