تعرف على موعد مباراة الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، حينما يواجه الأحمر سونديب بطل النيجر منافسه في دور الـ32.





موعد مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا





ويخوض النادي الأهلي بقيادة مدربه المخضرم بيتسو موسيماني، مواجهة ذهاب دور الـ32 أمام فريق سونديب بطل النيجر، مساء يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري.





وتُقام مواجهة الإياب بين الأهلي وبطل النيجر لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل مطلع العام الجديد.





الجدير بالذكر أن سونديب بطل النيجر، كان قد تأهل لدور الـ32 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نظيره مقديشيو الصومالي بهدفين نظيفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ64.



