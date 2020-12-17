الاتحاد الأوروبي يعلن موعد حملة التطعيم ضد كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، اليوم الخميس، موعد إندلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.  

 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على موقع تويتر، إن التلقيح المضاد لفيروس كورونا، سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر.

 

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية، ترخيص لقاح فايزر بايونتيك في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

 

وقد أشارت المفوضية، إلى أنها ستعطي الإذن لبداية التلقيح في اليومين المواليين لموافقة وكالة الأدوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تطعيم ضد كورونا الاتحاد الاورربي

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ يوم

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 18 ساعة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

منذ ساعتين

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

نتائج قرعة كأس السوبر الاسباني

منذ ساعة و نصف

تقارير مغربية تكشف موعد كأس السوبر الافريقي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

400 مليون جرعة.. تفاصيل أضخم صفقة أوروبية لشراء لقاح كورونا

مفاجآت سارة.. 3 مواعيد قريبة لظهور لقاح كورونا

المحطة الثانية.. مساعي منتجي لقاح فايزر للحصول على ترخيص لتوزيعه في أوروبا

رصد حملة تجسس إلكترونية للكشف عن أسرار لقاحات كورونا

تفاصيل أول حملة تطعيم جماعي بلقاح فايزر في بريطانيا

البورصات الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

02:01 م

رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا

03:00 م

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد

02:30 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان