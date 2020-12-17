الاتحاد الأوروبي يعلن موعد حملة التطعيم ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، اليوم الخميس، موعد إندلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر حسابها على موقع تويتر، إن التلقيح المضاد لفيروس كورونا، سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 ديسمبر.

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية، ترخيص لقاح فايزر بايونتيك في 21 ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

وقد أشارت المفوضية، إلى أنها ستعطي الإذن لبداية التلقيح في اليومين المواليين لموافقة وكالة الأدوية.