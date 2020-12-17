الخارجية الإيطالية تعلن الإفراج عن الصيادين المحتجزين في ليبيا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:42 م
الخارجية الإيطالية
الخارجية الإيطالية
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، الإفراج عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تم "تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين، فلنحافظ على هذا الزخم".

 

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، في تغريدة أخرى، أن "بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، ويجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".

 

ولفت كونتي، إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية؛ لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

 

 

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