مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود شرط وحيد حدده الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل بدء التفاوض حول تجديد تعاقده مع العملاق الفرنسي.


وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويسعى ناديه بكل قوة لربطه بعقدٍ جديد، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد وليفربول في ضمه الصيف المقبل.


وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني فإن مبابي طلب التعاقد مع مواطنه، حسام عوار، لاعب ليون، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبابي بطولة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي الممتاز

أخبار تهمك

أول تعليق لـ السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ ساعة

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

في غياب رمضان صبحي.. أغلى 10 لاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ نصف ساعة

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

صفقة القرن.. يوفنتوس يحدد بديل رونالدو

مبابي يسهل مهمة ريال مدريد ويصدم باريس سان جيرمان

كيليان مبابي يستغل ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد

مبابي يضغط من جديد للانضمام إلى ريال مدريد

كيليان مبابي يلوح بالانضمام لليفربول للضغط على الملكي

ثلاثي رهيب.. ريال مدريد يريد مبابي وهالاند وهازارد في الخط الهجومي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

09:59 ص

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان