مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن وجود شرط وحيد حدده الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل بدء التفاوض حول تجديد تعاقده مع العملاق الفرنسي.









وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويسعى ناديه بكل قوة لربطه بعقدٍ جديد، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد وليفربول في ضمه الصيف المقبل.









وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني فإن مبابي طلب التعاقد مع مواطنه، حسام عوار، لاعب ليون، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.



