الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالأمس الأربعاء 16 ديسمبر برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، الذي يُعد واحدًا من حزمة البرامج التي تقدمها الأكاديمية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم تدريب 93 من السادة مستشاري مجلس الدولة المصري لمدة 15 يوم تدريبي داخل مقر الأكاديمية الوطنية.

حرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج تدريبي يتلاءم مع الخلفيات العلمية والعملية للسادة المستشارين، ويعتمد المحتوى على عدة محاور هامة منها مهارات العرض والتقديم، والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الأزمات، ومهارات التفاوض والتواصل الفعال، وتسويق الذات، وكيفية بناء فرق العمل، والمراسم والبروتوكولات، والمكاتبات الرسمية وكتابة التقارير، وكذلك المالية العامة لغير المتخصصين وتشمل السياسات المالية والنقدية، والموازنة العامة للدولة، ورؤية مصر 2030، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي ، ومحور الأمن القومي، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.


عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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تطلق برنامج تدريب تدريب مستشاري مجلس الدولة الأكاديمية الوطنية للتدريب

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