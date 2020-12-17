تعرف على خطة الصحة لتوريد دفعات لقاح كورونا لمصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تكثف وزارة الصحة، تحركاتها لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث تعتمد خطة لتوريد الدفعات المتتالية للقاح، وإمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة الصحة لتوريد دفعات لقاح كورونا لمصر.

خطة الصحة لتوريد لقاح كورونا 

اعتمدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، حيث توجهت بمرافقة الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

نقل تكنولوجيا التصنيع 

تتضمن زيارة وزيرة الصحة إلى الإمارات، بحث خطة توريد الدفعات المتتالية للقاح، وكذلك بحث إمكانية نقل تكنولوجيا التصنيع فيما يخص لقاحات فيروس كورونا إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا".

ومن المقرر تبادل الخبرات فيما يخص نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين.

وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.

واستقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.

وقالت وزيرة الصحة، إن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خطه توريد توفير لقاح تحركات الصحه الفجر

أخبار تهمك

زاباليتا ينتقد ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

منذ ساعة

في غياب رمضان صبحي.. أغلى 10 لاعبين في مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

شباب المحمدية يهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. السعودية تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بعد قليل

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يشترط على باريس سان جيرمان لتجديد عقده

منذ نصف ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تعاقد مع الدول المصنعة.. مصر تحظى بنصيب الأسد في جرعات لقاحات كورونا

يكفي حتى 9 شهور.. ماذا تعرف عن مخزون لقاحات كورونا في مصر؟

بعد توفره.. الممنوعون من تناول لقاح كورونا

آخرها توفير لقاح كورونا بالمجان.. كيف اهتم السيسي بصحة المصريين؟

لا توجد آثار جانبية.. تصريحات مهمة بشأن اللقاح الصيني في مصر

برلمانية: تُثمن تكليف الرئيس بتوفير لقاح كورونا مجاناً للمصريين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 م

مورينيو يهاجم كلوب وجوارديولا بعد خسارة توتنهام ضد ليفربول

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

09:59 ص

عبد الله السعيد يهدد محمود الخطيب أسطورة الأهلي

12:09 م

مفاجأة.. نجم بيراميدز الأول مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك

12:59 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان