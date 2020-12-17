دفاية كهربائية تتسبب في وفاة مُسن ببني سويف

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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لقي مسن مصرعه حرقًا بسبب دفاية كهربائية، بعد أن غالبه النعاس، خلال محاولته تدفئة المنزل، واشتغل السرير به بسبب الماس الكهربائى وفشلت أسرته في إنقاذه من الحريق وتم نقله إلى مستشفى أهناسيا محروقًا وصرحت النيابة العامة بدفن جثته.

كان اللواء محمد مراد، مدير امن بنى سويف، تلقى إخطارا من المقدم احمد بهجت، رئيس مباحث مركز إهناسيا، بوصول «محمد. ق» 73 عامًا بالمعاش، إلى مستشفى اهناسيا جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

وتبين من تحريات المقدم أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز بنى سويف، أنه بسبب البرد قام المتوفى باشعال دفاية كهربائية في الطابق الاول الذي يسكن به وغالبه النعاس وفجاة اشتعلت الدفاية بسبب ماس كهربائى وألتهمت النيران السرير الذي ينام عليه المتوفى وامتدت النيران لملابسه واحرقته وفشلت اسرته التي تسكن في الطابق الثانى في انقاذه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ونفت اسرته الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تفحم كامل بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.حرر محضرًا بالواقعة، وامرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثته.

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