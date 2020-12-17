"سي إن إن": ترامب ينكر هزيمته أمام بايدن ويرفض مغادرة البيت الأبيض

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أبلغ الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بعض مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

 

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن ترامب "يميل أكثر فأكثر إلى إنكار" هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

 

وأوضح المسؤلون الأمريكيون، أن عددا من أقرب مستشاري الرئيس دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته، بما في ذلك إمكانية الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

 

وقالت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج".

 

وأثارت تصريحات المسؤولين الأمريكيين، مخاوف مستشاري ترامب، لكن بعضهم لا يثقفون بأن الرئيس المنتهية ولايته سيقدم في الواقع على المضي قدما في تطبيق هذه الوعود.


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