متى تبدأ مصر تطعيم لقاح كورونا؟

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل النتائج المبشرة للقاحات فيروس كورونا، وقيام بعض الدول بإطلاق حملات التطعيم الجماعي لشعبها، تكثر التساؤلات حول توقيت التطعيم بجرعات اللقاح في مصر.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن توقيت حملات التطعيم في مصر بلقاح كورونا.

توفير لقاح كورونا
تسعى الدولة المصرية، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر، حيث أكد المستشار  نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون لدينا نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

تطعيم بعض الفئات
وبمجرد توفر اللقاح، سيتم الاتصال أو إرسال رسالة إلى الفئات التي ستحصل على اللقاح، وسيتم إبلاغهم بكل التفاصيل الخاصة بالمكان والتوقيت، كما أن توزيع اللقاح سيكون من خلال وزارة الصحة فقط، فهناك 5400 وحدة صحية ستعمل على توزيع اللقاحات، وسيتم التوزيع بداية من يناير القادم على الفئات المعروفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين.

وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.

وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".

وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.

واستقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.

وقالت وزيرة الصحة، إن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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