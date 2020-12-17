قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل ضابط في الشرطة وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقد أفادت قناة "فوكس نيوز"، بأن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة.

 

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وقد تم فتح تحقيق فيه.

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