أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 17-12-2020

حققت أسعار الدواجن في مصر ارتفاعات محدودة تراوحت بين 2 جنيه إلى 3 جنيه للكيلو، كما زادت سعر كارتونة البيض.





أسعار الدواجن في مصر :

وبحسب أعضاء من شعبة الدواجن، ارتفع كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ليسجل ما بين 20 و21 جنيهًا مقابل 18 جنيها،ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها، كما أن سعر الكتكوت صعد إلى بين 4 و7 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، الأحد الماضي، وطالت الارتفاعات أسعار كرتونة البيض بأسعار بنحو 6.5 جنيه إلى 30.5 جنيه، مقابل 24 جنيها بالمرزعة، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.