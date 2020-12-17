الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن طهران

عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن ثقته بـ"عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وبأنها سترفع العقوبات عن طهران"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وقد فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تستهدف 18 مصرفا إيرانيا كبيرا، في محاولة لإبعاد إيران عن النظام المصرفي العالمي مع تكثيف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان، إن الحظر لا ينطبق على المعاملات الخاصة بتوفير السلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية لإيران.

في حين قال الخبراء إن مثل هذه الخطوة الأمريكية يمكن أن تقوض قدرة إيران على تأمين السلع الإنسانية من خلال جعل البنوك الأجنبية أكثر ترددًا في تسهيل مثل هذه المعاملات.

وتجمد خطوة الخميس أي أصول أمريكية لأولئك المدرجين في القائمة السوداء وتمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معهم.