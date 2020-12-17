الأرصاد تحذر: تغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس اليوم الخميس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
حالة الطقس - سقوط أمطار
حالة الطقس - سقوط أمطار
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حذرت الأرصد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، نظراً للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية وتغيرات حادة، من سقوط الأمطار وتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبو سمبل، ويصاحب الأمطار رياح مثيرة للرمال والأتربة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الأرصاد الجوية السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة نظرا لتعرض الطرق للشبورة المائية صباحا مما عيق الرؤية الأفقية، وتتكون الشبورة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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