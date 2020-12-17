لتعزيز ثقة الأمريكيين.. نائب ترامب يتلقى لقاح فيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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قال البيت الأبيض، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وزوجته سيتلقيان لقاح كورونا لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاحات، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

في سياق منفصل، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الحصيلة الأعلى للوفيات على الإطلاق بفيروس كورونا في يوم واحد بأكثر من 3700 حالة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

هذا، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس كورونا إلى 17،392،618 حالة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 314،577 حالة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.

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