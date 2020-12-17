الحكومة: اتخاذ قرارت خلال احتفالات رأس السنة أمر وارد (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقا على زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا: "الأمر يتطلب منا جميعًا وقفة، وقررنا تصاعد الأمر قليلًا اليوم".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بدون انتظار المحاضر أو المحاكم.



