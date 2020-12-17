الحكومة: اتخاذ قرارت خلال احتفالات رأس السنة أمر وارد (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقا على زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا: "الأمر يتطلب منا جميعًا وقفة، وقررنا تصاعد الأمر قليلًا اليوم".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بدون انتظار المحاضر أو المحاكم.

وتابع متحدث الوزراء: "100 جنيه غرامة فورية أفضل من 4000 جنيه غرامة متأخرة"، موضحًا أنه من الوارد صدور قرارات جديدة خلال أيام بشأن احتفالات رأس السنة.

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