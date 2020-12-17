مصطفى ثابت: تقييم تنسيقية شباب الأحزاب ما زال مبكرًا
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن تنسيقية شباب الأحزاب عملت على تجهيز الشباب، للمشاركة في الحياة السياسية من خلال البرلمان، أو من خلال تجهيزهم لتقلد بعض المناصب السياسية، وتقيم التنسيقية في حاجة إلى وقت، خاصة أن التجربة ما زالت جديدة.
وأضاف "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الأحزاب السياسية تدعي بأنها حزب الرئيس، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن بأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.
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