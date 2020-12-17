مصطفى ثابت: تقييم تنسيقية شباب الأحزاب ما زال مبكرًا

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن تنسيقية شباب الأحزاب عملت على تجهيز الشباب، للمشاركة في الحياة السياسية من خلال البرلمان، أو من خلال تجهيزهم لتقلد بعض المناصب السياسية، وتقيم التنسيقية في حاجة إلى وقت، خاصة أن التجربة ما زالت جديدة.



