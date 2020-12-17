مصطفى ثابت: البعض يعتقد بعدم وجود تعددية في مصر وهذا خطأ

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، إن بعض المواطنين يعتقدون بأنه لا توجد تعددية حزبية سياسية، في البرلمان الجديد، ولكن هذا غير صحيح، خاصة أن القائمة الوطنية تضم بعض الأحزاب، خلاف أن المستقلين غير محسوبين على أحزاب معينة، وقد يكون بينهم بعض المعارضين.

وتابع "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن حزب مستقبل وطن لا يستحوذ إلا على ما يقرب من 54% من عضوية البرلمان،وهو بذلك لا يمتلك الأغلبية المطلقة.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حصل على عدد معقول من مقاعد البرلمان، ومرشح للحصول على عدد اكبر من النواب خلال السنوات المقبلة.

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