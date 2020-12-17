لجنة مكافحة كورونا: بعض المتعافين من الفيروس يعانون ضعف جنسي (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات الأولى، مؤكدًا أن اللقاحات تعتمد على الآمان والفاعلية.





وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر: "رصدنا عدة أعراض لما بعد التعافي من فيروس كورونا، مثل؛ ضعف الرغبة الجنسية، والتوتر النفسي، والإنهاك الشديد، والكسل أو الخمول، زيادة ضربات القلب".





وأوضح، أن علاج هذه الأعراض يبدأ من أيام ويمتد لشهور، وبعض الأعراض ظهرت على المتعافين لمدة 6 أشهر.



