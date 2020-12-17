لجنة مكافحة كورونا: بعض المتعافين من الفيروس يعانون ضعف جنسي (فيديو)

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه تم تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على اللقاح من الفئات الأولى، مؤكدًا أن اللقاحات تعتمد على الآمان والفاعلية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر: "رصدنا عدة أعراض لما بعد التعافي من فيروس كورونا، مثل؛ ضعف الرغبة الجنسية، والتوتر النفسي، والإنهاك الشديد، والكسل أو الخمول، زيادة ضربات القلب".

وأوضح، أن علاج هذه الأعراض يبدأ من أيام ويمتد لشهور، وبعض الأعراض ظهرت على المتعافين لمدة 6 أشهر.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تأثير كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

جالطة سراي يصر على ضم بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تطور جديدة في مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

منذ 37 دقيقة

المصائب تنهال على الزمالك.. ضربة جديدة للأبيض

منذ حوالي 9 ساعات

رد لجنة مكافحة كورونا رعلى المشككين في لقاح سينوفارم

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عرض بيراميدز رمضان صبحي على الزمالك في صفقة تبادلية (مع مصطفي محمد)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير غزل المحلة تهاجم الأهلي قبل مواجهة الفريقين

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ يوم

نجم الأهلي غاضب بسبب الابتعاد عن المباريات

منذ حوالي 12 ساعة

جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ يوم

تطورات مثيرة في انتقال لابا كودجو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج لقاح كورونا

استشاري مناعة: لقاحات إكسفورد أثبتت نجاحها وتخضع للتجارب السريرية

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

عالم فيروسات: كورونا لن تخرج من البشرية حتى بعد اللقاح (فيديو)

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

"الوضع سيستمر حتى 2022".. الصحة العالمية تصدم المصريين بشأن كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 ص

لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

عاجل.. إصابات فيروس كورونا تواصل الارتفاع.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:59 م

عاجل - أول رد من الزمالك على عقوبة «المليون وربع دولار»

10:11 م

عاجل.. أحمد حسن يفتح النار على الاتحاد الافريقي

03:31 م

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان