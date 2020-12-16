حقيقة تنازل الأهلي عن خدمات نجم الفريق مقابل ضم «القاطرة البشرية»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فكرة التنازل عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن رغبة إدارة نادي العين الإماراتي، في الحصول على توقيع حسين الشحات لاعب الفريق، للتنازل عن خدمات التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق.

ويرغب المارد الأحمر، في التوقيع مع كودجو مهاجم الفريق الإماراتي، بناءً على طلب من بيتسو موسيماني المدير الفني، لتدعيم خط هجومه قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وجاء رفض الأهلي، نظرًا لأن حسين الشحات عنصر أساسي داخل الفريق، ورحيله غير مطروح بالوقت الحالي، ولكن في نفس الوقت لم يطلب العين التعاقد معه.

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