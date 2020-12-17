مي فاروق تكشف لـ "الفجر الفني" عن كواليس مشاركتها في مسرحية "الوصية"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قالت المطربة مي فاروق، بأنها سعيدة بمشاركتها في مسرحية "الوصية" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على المسرح القومي وحضرها كم كبير من نجوم الفن والإعلام ونالت الكثير من الإشادات والاستحسان من الجميع.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قائلةُ:" بالنسبة ليا دي اول مره كممثلة كان الموضوع مختلف عن كوني مطربة، وكل مرة بتكلم عن العرض ببق متشرفه باختياري في العرض وان القصة دى تدرس في المدارس والأطفال كمان".

وتابعت "فاروق" حديثها قائلةَ:" انا مش إضافة للعمل المخرج خالد جلال له دائما الفضل، وسمعت الاغاني ونفذتها زي ما طلب، وكنت بحضر البروفات يوميا والاعتزار عن الحفلات".

واسترسلت مي فاروق حديثها قائلة:" وبالنسبة ليا شرف كبير انى اكون في عمل زى دا والاستاذ خالد اول مرة اشتغل معاه مع انى اعرفه من زمان والفنانة سميرة عبدالعزيز في مقام امي".

وعن شخصيتها في المسرحية قالت مي فاروق:" انا قدمت كذا شخصية في العمل من حبيبته لـ ممرضة لطيف كدا بيغني، وكانت الأعمال الغانية تمتزج بين الشجن والحماس".

وحرصت مي فاروق على توجيه رسالة لـ جمهورها من خلال مسرحية "الوصية" قائلة:" انا بوجه من خلال المسرحية رسالة لأولادي والشباب والأطفال أن قد اى البلد دي عظيمة ولازم نضحي عشانها ونفديها عمرنا".

مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيا الكاتب الكبير أيمن سلامة، وقام بإخراجها المبدع دائما خالد جلال، ويقوم ببطولتها الفنانين أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز ومحمد عادل ومحمود حافظ.

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مي فاروق مسرحية الوصية المطربة مي فاروق الفجر

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