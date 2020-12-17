جمعية أصدقاء ديلسبس: نمتلك 2500 قطعة أثرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال برونو شيفارت، رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس، إن الجمعية لديها أرشيف قد يمتد لعدة كيلو مترات طويلة عن ديلسبس، إضافة إلى امتلاك الجمعية أكثر من 2500 قطعة أثرية من ممتلكات ديليسبس احتفظوا بها عبر السنين والقرون، وهي في الواقع جزء من التراث القومي المشترك بين فرنسا والقاهرة.

وأشار "شيفارت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن جمعية أصدقاء ديليسبس مسؤولة عن حفظ أرشيف ديليسبس بأشكاله المختلفة، لافتَا إلى أن حفرة قناة السويس كان حدثًا تاريخًا للعالم أجمع. 

ولفت إلى أن الجمعية مسؤولة أن تظل ممتلكات ديليسبس في أفضل شكل، مشيرًا إلى أن تمثال ديليسبس عبارة عن رمز بل أيقونة، خاصة انه يعود إلى عام 1899. 

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