جمعية أصدقاء ديلسبس: نمتلك 2500 قطعة أثرية

قال برونو شيفارت، رئيس جمعية أصدقاء ديليسبس، إن الجمعية لديها أرشيف قد يمتد لعدة كيلو مترات طويلة عن ديلسبس، إضافة إلى امتلاك الجمعية أكثر من 2500 قطعة أثرية من ممتلكات ديليسبس احتفظوا بها عبر السنين والقرون، وهي في الواقع جزء من التراث القومي المشترك بين فرنسا والقاهرة.





وأشار "شيفارت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن جمعية أصدقاء ديليسبس مسؤولة عن حفظ أرشيف ديليسبس بأشكاله المختلفة، لافتَا إلى أن حفرة قناة السويس كان حدثًا تاريخًا للعالم أجمع.



