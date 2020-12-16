الخميس.. كارمن سليمان في ضيافة أبلة فاهيتا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل المطربة كارمن سليمان ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

تكشف "كارمن" خلال اللقاء العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية والمهنية. كما يحل الدكتور هشام العامري عضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة ضيفا أيضًا، في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.

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