بعد أمر الرئيس علاج "شروق".. بني سويف: المستشفى الجامعي أبلغتنا عدم حاجتها لعملية جراحية

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أوضحت محافظة بني سويف فيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص علاج الطفلة شروق، حيث انه فور صدور توجيهات الرئيس قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتواصل مع رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن لنقلها للمستشفى الجامعي لتوافر استشاري القلب بالمستشفى ـ بحسب بيان للمحافظة.



وأضافت محافظة بني سويف، في بيانها، أنه تم بالفعل نقل الطفلة "شروق" لمستشفى بني سويف الجامعي، برفقة فريق مختص من المحافظة على رأسه وكيل وزارة الصحة ومديرة نجدة الطفل، والذين تم تكليفهم بالتواجد مع الحالة حتى إجراء كافة الفحوصات فور وصول الطفلة للمستشفى.



وقامت لجنة استشارية من الأساتذة المتخصصين في قلب الأطفال من قسم القلب والأوعية الدموية، وقسم جراحة القلب والصدر مكونة من 11 طبيبًا متخصصًا، لفحص الحالة وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات طبية وفحوصات شاملة.



وذكر البيان، أن المستشفى أبغلت المحافظ في تقرير شامل عن الحالة بأنه بعد الكشف على الطفلة، أن الطفلة لا تحتاج لأي تدخلات جراحية أو طبية أو تركيب أجهزة، حيث أنها تعاني من ثقبين بين البطينين أحدهما أٌغلق بشكل تلقائي والثاني صغير لم يؤثر على الحالة العامة للقلب، وأنه غير مؤثر على حالتها الصحية فكان القرار هو المتابعة نظرًا للاحتمالية بنسبة كبيرة أن يغلق الثقب بمرور الوقت مثل الثقب الأول، وتم توضيح الموقف لوالدها وأهلها.



وأشار البيان، إلى أن محافظ بني سويف، حرص على زيارة الطفلة بالمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من توافر كافة أوجه الرعاية والدعم للطفلة، وقام المحافظ بتسليم هدية للطفلة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخال السرور على قلبها ودعمًا وتشجيعا لها، ناقلا لها سؤال الرئيس عنها، واطمئنان سيادته على حالتها الصحية، ودعواته لها بالشفاء العاجل، وأن يُطمئن عليها أسرتها.



وأكد البيان، إلى أن المحافظ يتابع حالة الطفلة يوميًا من خلال عميد كلية الطب ومدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة الذي قد كلفه المحافظ بالتواصل الدائم والتنسيق مع إدارة مستشفى جامعة بني سويف للمتابعة المستمرة للوضع الصحي للطفلة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام لهم.



