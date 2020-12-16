مدرب شيفيلد يرفض الاستسلام لمسلسل الهزائم
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:00 م
محمد أيمن
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أكد كريس وايلدر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه يتحمل مسؤولية كافة الإخفاقات التي مر بها الفريق مؤخراً في البريميرليج.
وفي تصريحات صحفية قبل إستضافة مانشستر يونايتد قال وايلدر أنه لن يتراجع عن القتال من أجل البقاء في بطولة الدوري الانجليزي الموسم القادم.
يُذكر أن شيفيلد يونايتد يحتل الموسم الجاري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 12 مباراة على الرغم من أنه كان الموسم الماضي مفاجأة البطولة بإحتلاله المركز التاسع.
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