أمطار حتى يوم الجمعة.. تعرف على توقعات الأرصاد للأيام المقبلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع دخول فصل الشتاء، وبدء حدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق بيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الخميس 16 ديسمبر 2020، وحتى يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الخميس 17 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية "دمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح.

- أمطار خفيفة، بنسبة 50% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "رشيد، وبلطيم، والإسكندرية، ومطروح".

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر "رأس غارب، والزعفرانة".

- شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، ومطروح، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح".

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى.

- شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم السبت 19 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.

وشهدت عدد من المحافظات موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدى اليومين الماضيين، وهو ما دفع بعض المحافظين إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدراسة لحين تحسن الأحوال الجوية.

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